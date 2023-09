Einmal richtig durchfegen Die „Litterpicker“ räumen in Berlin-Gesundbrunnen auf

Aus den Musikboxen in einem Handwagen auf der Böttgerstraße in Gesundbrunnen schallt der Song „But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more”. Gezogen wird er von Anna Wasilewski, 38 Jahre alt. In einer Lederhalterung trägt sie eine Greifzange, ein bisschen wie ein Schwert. Die Zange ist eine ihrer Waffen im Kampf gegen Müll.