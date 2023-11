Eintrittswelle seit Wagenknecht-Abgang Was die Neumitglieder in die Berliner Linke zieht

Kein Platz war mehr frei im Ladenlokal der Neuköllner Linken. Am Freitagabend trafen sich in der Wipperstraße, nicht weit entfernt vom U- und S-Bahnhof Neukölln, zum ersten Mal die neuen Mitglieder, die in den vergangenen Wochen in die Partei eingetreten sind. Über vierzig von ihnen kamen zum Kennenlernabend, saßen auf Stühlen, Tischen und auf dem Boden und ließen sich über die Strukturen des Kreisverbands informieren.