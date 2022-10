Einzelhandel, Museen, öffentliche Gebäude Berlins Gesundheitssenatorin will Maskenpflicht in Innenräumen wieder einführen

Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote will dem Senat kommende Woche vorschlagen, wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen einzuführen. Besonders im Einzelhandel, Museen und öffentlichen Gebäuden sollte das fortan wieder gelten, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwochmorgen auf einer Pressekonferenz.

