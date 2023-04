Rollenaufteilung der Eltern nach der Trennung „Oft geht es einfach weiter wie zuvor“

Viele getrennte Eltern ziehen an einem Strang, einzelne ziehen streitend vor den Richter. In öffentlichen Debatten schießen Väter gegen die Mütter und umgekehrt: Oft mit Allgemeinplätzen wie „Die Väter kümmern sich nicht“ oder „Die Mütter machen es sich bequem mit dem Unterhalt.“ Was ist dran an diesen Vorwürfen? Und wie lassen sich die Konflikte auflösen? Ein Interview mit Daniela Jaspers, Bundesvorsitzende des Bundesverbandes der alleinerziehenden Mütter und Väter (VAMV).

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden