Endstation Wilhelmsruh „nicht attraktiv“ Berliner Bezirk fordert Verlängerung der Heidekrautbahn bis Gesundbrunnen

Die Heidekrautbahn darf nicht im Pankower Ortsteil Wilhelmsruh enden, sondern muss bis zum Fernbahnhof Gesundbrunnen in die Berliner Innenstadt durchfahren. Einen entsprechenden Beschluss als „starkes Signal“ fasste die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am Mittwochabend. So soll das Bezirksamt damit dazu gebracht werden, „sich bei den zuständigen Stellen dafür einzusetzen, dass Planung und Ausbau der Heidekrautbahn bis zum Bahnhof Gesundbrunnen verlängert werden“.