Entgleiste Lok bei Birkenwerder Züge sollen ab Mittwoch wieder fahren

Nach der Entgleisung einer Diesellok bei Birkenwerder sollen die Züge im Regional- und Fernverkehr am Mittwochmorgen wieder normal fahren. Das Ende der Streckensperrung zwischen Berlin und Oranienburg sei weiter für den Betriebsbeginn am Mittwochmorgen geplant, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Sonntag mit.