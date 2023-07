Entkräftet an Buhnen geklammert Berliner Kinder und Mutter bei Graal-Müritz aus der Ostsee gerettet

Rettungsschwimmer haben vor Graal-Müritz im Landkreis Rostock vier Badegäste gerettet, darunter drei Menschen aus Berlin. Das teilte die Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft mit.

Ursache waren gefährliche Strömungen, die sich am Dienstag bei Westwind der Stufen vier und fünf vor allem an Buhnen bildeten, wie André Rieckhoff, Leiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Graal-Müritz, sagte. Ernsthaft verletzt wurde aber niemand.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Die Retter hatten die gelbe Flagge gehisst. Das bedeute, dass Nichtschwimmer und unsichere Schwimmer nicht ins Wasser gehen und keine Badehilfen benutzt werden sollen.

Zuerst wurde eine junge Mutter aus Berlin gerettet, die sich mit zwei Kindern an Buhnen festhielt und nicht mehr wegkam. Die Geretteten seien sehr entkräftet gewesen. Die Tochter sei sechs, der Sohn etwas älter gewesen. An Buhnen ist es tiefer als im Badebereich.

Buhnen in der Ostsee

Buhne sind errichtete Dämme, die ins Meer gebaut werden und meist dem Küstenschutz (oder dem Schutz gegen Sturmfluten) dienen.

Meistens bestehen die hölzernen Buhnen aus mehreren Einzelpfählen, die in einer langen Reihe in den Küstenboden gerammt werden und so die Funktion eines Wellenbrechers übernehmen.