Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Freitag erneut eine Autobahnausfahrt in Berlin blockiert. An der A103 in Schöneberg klebten sich zwei Dutzend von ihnen auf der Fahrbahn fest, die Ausfahrt musste vorübergehend gesperrt werden, es kam zu Stau.

Die Mittel waren diesmal teilweise anders als bei früheren Blockaden: Neben Sekundenkleber und Schnellkleber kam bei einigen Demonstranten sogar Schnellbeton zum Einsatz.

„Für uns als Polizei geht es darum, schnell diese Blockaden zu lösen“, erklärte eine Polizeisprecherin. Dafür würden verschiedene Öle wie Sonnenöl - teils mit Aceton gemischt - genutzt. In besonders schwierigen Fällen würden auch mechanisches Werkzeug wie Meißel und Hammer gebraucht. Dies war nach Angaben der Polizei auch am Freitagmorgen der Fall.

Rund zwei Stunden habe es gedauert, bis die Straße geräumt gewesen sei. Um kurz nach elf Uhr meldete die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) auf Twitter Entwarnung: Der Sachsendamm werde von den Resten der Substanz gereinigt, mit der sich die Demonstrierenden an die Fahrbahn geklebt hatten. Dann werde die Straße wieder freigegeben.

Fotos zeigten, wie Polizisten die Hände der Protestierenden von der Fahrbahn ablösten und Aktivisten wegtrugen.

Die Gruppe "Letzte Generation" hat am Freitag eine Ausfahrt in Schöneberg blockiert. Die Polizei trug Demonstranten von der... Foto: dpa/Paul Zinken

Rund 50 Personen befanden sich nach Angaben der Polizei seit 7.45 Uhr an der Autobahnausfahrt. Der Verkehr wurde nach Angaben der VIZ über die Ausfahrt Innsbrucker Platz geführt. Laut Polizei wurde die Blockade um 11.15 Uhr aufgelöst. 13 Menschen kamen in vorläufigen Gewahrsam. Bei fünf wurden die Personalien aufgenommen, acht sollten einem Richter zur Anordnung von Unterbindungsgewahrsam vorgeführt werden.

Erst am Montag und Dienstag waren nach Blockaden 24 Personen von einem Richter für einen Tag in den Unterbindungsgewahrsam geschickt worden.

Die Gruppe „Letzte Generation“ hatte zuletzt immer wieder Straßen im Berliner Stadtgebiet blockiert. Sie fordert von der Bundesregierung mehr Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel. Viele Demonstrantinnen und Demonstranten kleben ihre Hände an der Straße fest, um zu verhindern, dass die Polizei sie schnell wegträgt.

Aus dem politischen Raum und auch von Polizeigewerkschaften kommen Forderungen, Strafverfahren gegen Blockierer zu beschleunigen und die Personen schneller zu verurteilen. Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) sprach sich jedoch entschieden gegen eine Einmischung in Ermittlungen aus. Es sei jedoch mit den Innenbehörden vereinbart worden, die Zusammenarbeit im Komplex „Aufstand der letzten Generation“ von Berliner Staatsanwaltschaft und Polizei weiter zu optimieren. (Tsp, dpa)