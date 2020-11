Trotz der Corona-Krise steigen die Steuereinnahmen für Berlin in diesem Jahr leicht an. Nach Tagesspiegel-Informationen liegt der Anstieg im unteren dreistelligen Millionenbereich. Dennoch muss das Land mit erheblichen Mindereinnahmen rechnen.

Die Steuerschätzer gingen im September noch von Mindereinnahmen in Höhe von 2,43 Milliarden Euro aus. Dieser Betrag wird dem Vernehmen nach nun zwar etwas niedriger ausfallen, aber doch noch über zwei Milliarden Euro betragen.

„Wir registrieren eine Trendwende: Berlin verzeichnet leicht mehr Steuereinnahmen als prognostiziert“, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) dem Tagesspiegel. Die Treiber für die gestiegenen Steuereinnahmen lägen in Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und den daraus resultierenden Zuwächsen in der Lohn- und Einkommensteuer.

In Berlin gibt es demnach mehr neue Jobs mit hoher Qualifizierung vor allem im Dienstleistungssektor, beispielsweise im IT-Bereich.

Auch bundesweit werden die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen höher ausfallen. Der Arbeitskreis Steuerschätzung veröffentlichte am Donnerstag seine Herbstprognose, wonach die Steuereinnahmen im laufenden Jahr um 10,6 Milliarden Euro höher ausfallen als noch im September erwartet. Konkrete Zahlen der Steuerschätzung für Berlin will die Finanzverwaltung an diesem Freitag bekannt geben.

Berlin hat in diesem Jahr bis Oktober Steuern in Höhe von etwa 16,2 Milliarden Euro eingenommen. Davon entfallen rund 30 Prozent auf die Lohn- und Einkommensteuer.

Die Steuereinnahmen des Landes setzen sich zusammen aus den sogenannten Landes- und Gemeindeanteilen der Gemeinschaftsteuern wie Lohn- und Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Körperschaftsteuer. Hinzu kommen reine Landessteuern, also Grunderwerbsteuer und Erbschaftsteuer, sowie Gemeindesteuern wie Grund- und Gewerbesteuern.