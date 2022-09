Evakuierung hat begonnen Weltkriegsbombe in Berlin-Moabit soll heute entschärft werden

In Berlin-Moabit wird an diesem Montag eine bei Bauarbeiten gefundene Weltkriegsbombe entschärft. Ab 8 Uhr gilt nach Angaben der Polizei ein 500-Meter-Sperrkreis um den Fundort an der Sickingenstraße. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Was Anwohner wissen müssen

Die Evakuierung des Sperrkreises rund um die Bombe hat der Polizei zufolge begonnen. Sie werde voraussichtlich mehrere Stunden dauern, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen.

Die 50-Kilogramm-Bombe wurde bei Bauarbeiten auf dem Gelände von Siemens Energy an der Sickingenstraße westlich der Beusselstraße gefunden. Am Montag soll sie kontrolliert gezündet und so entschärft werden.

„Alle Menschen in einem Umkreis von 500 Metern um den Fundort sind aufgefordert, Häuser und Gebäude bis 8 Uhr zu verlassen, da die polizeilichen Maßnahmen ab 8 Uhr beginnen“, teilte das Bezirksamt Mitte mit. Auch der Großmarkt an der Beusselstraße ist nach Angeben der Polizei vom Sperrkreis betroffen. Autofahrer und Fußgänger kamen am Montagmorgen nur noch aus dem Sperrkreis heraus, nicht mehr hinein.

Es sei damit zu rechnen, dass der Sperrkreis über mehrere Stunden bestehen bleibe, hieß es vom Bezirksamt. 9000 Menschen sind laut Polizei betroffen. „Wer sich nach 8 Uhr noch innerhalb des Sperrkreises aufhält, begibt sich selbst in Lebensgefahr“, warnte das Bezirksamt. Die Polizei werde die Evakuierungsmaßnahmen durchführen und beim Verlassen der Häuser und Gebäude unterstützen.

Die Polizei gab Anwohnern am Montagmorgen per Durchsage Verhaltenstipps zur Evakuierung; etwa den Herd auszuschalten und hilfsbedürftige Nachbarn zu unterstützen.

Das Bezirksamt Mitte hat Sammelstellen eingerichtet, Shuttle-Busse fahren dorthin. Sie stehen laut Bezirksamt an der Sickingenstraße zwischen Beusselstraße und Rostocker Straße sowie an der Huttenstraße Ecke Ufnaustraße bereit.

Das Bezirksamt Mitte hat eine Hotline für Fragen von Anwohnern und Betroffenen eingerichtet. Diese ist am Montag von 6 bis 20 Uhr telefonisch unter (030) 9018-46660 oder per E-Mail unter bombenfund@ba-mitte.berlin.de erreichbar.

Einschränkungen im Nahverkehr

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlins (VIZ) am Montagmorgen mitteilte, wird es zu Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr kommen. Hierbei wird der S-Bahn-Verkehr auf der Ringbahn zwischen den Stationen Beusselstraße und Westend ab circa 11.00 Uhr unterbrochen. Die Sperrung soll laut S-Bahn bis 18 Uhr dauern.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen kann wegen des Sperrkreises nicht angeboten werden, teilte die S-Bahn mit. Auch zahlreiche Buslinien sind laut Bezirksamt von den Sperrungen betroffen. Die Verkehrsinformationszentrale empfiehlt, das Gebiet am Montag weiträumig zu umfahren. (Tsp/dpa)

