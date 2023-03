Ex-Freundin in der City-West niedergeschossen : Berliner Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen versuchten Mordes aus Heimtücke

Am 5. Dezember soll ein 71-Jähriger seiner ehemaligen Lebensgefährtin an der Urania in den Rücken geschossen haben. Nun muss er sich vor Gericht verantworten.