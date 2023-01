Fahrer stellt sich nach Unfallflucht Auto prallt in Berlin-Pankow gegen Verkehrsschild und Gartenzaun

In Berlin-Pankow hat sich ein Mann nach einer Unfallflucht Stunden später bei der Polizei gemeldet. Wie diese mitteilte, soll der Mann mit seinem Auto in der Nacht zu Samstag um kurz nach Mitternacht in der Bahnhofstraße in Französisch Buchholz aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen sein. Das Auto prallte anschließend gegen ein Verkehrsschild und durchbrach den Zaun zum Vorgarten eines Einfamilienhauses.

Laut Zeugenaussagen soll der Fahrer zunächst zweimal versucht haben, mit dem Wagen rückwärts vom Grundstück zu fahren. Als dies nicht klappte, soll er zu Fuß vom Unfallort geflohen sein.

Der 42-jährige mutmaßliche Fahrer stellte sich am nächsten Morgen bei der Polizei. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Unfallflucht verantworten. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache laufen. (Tsp)

