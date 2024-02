Fahrer stürzte plötzlich vom Rad Passanten und Einsatzkräfte reanimieren 50-Jährigen in Berlin-Westend

Nach einem Fahrradunfall am Dienstagabend in Berlin-Westend wurde ein Mann reanimiert. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der 50-Jährige soll aufgrund von gesundheitlichen Problemen in der Ebereschenallee, Ecke Ratzeburger Straße gestürzt sein. Eine Zeugin ergriff erste Maßnahmen zur Reanimation, woraufhin ein Passant und daraufhin die Polizei die weitere Wiederbelebung des Mannes übernahmen.

Die Rettungskräfte und der Notarzt konnten den Mann schließlich stabilisieren und ihn zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus bringen. (Tsp)