Fahrer war offenbar betrunken Mercedes kracht in Berlin in parkende Autos – zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf sind in der Nacht zu Samstag ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, beschädigte der Mann mit seinem Wagen sechs parkende Autos.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 29-Jährige gegen 2.35 Uhr zunächst die Warnemünder Straße in Richtung Hohenzollerndamm. Beim Geradeausfahren über die Breite Straße in die Berkaer Straße soll er „sehr schnell“ gefahren, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Toyota geprallt sein. Dabei wurden nach Polizeiangaben auch ein geparkter Dacia und ein geparkter Renault beschädigt.

Anschließend sei der Autofahrer mit seinem Mercedes auf die linke Fahrbahnseite geraten und dabei mit einem geparkten Transporter und einem geparkten Mazda kollidiert. Auch ein geparkter Opel wurde beschädigt.

Der 29-Jährige wurde am Kopf verletzt, seine Beifahrerin an den Beinen. Beide kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Laut Polizei soll der Fahrer betrunken gewesen sein. Ihm wurde Blut abgenommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)