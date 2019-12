Am 15. Dezember gibt es europaweit Veränderungen in den Bahnfahrplänen. Das hat auch Folgen für Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin und Brandenburg, wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) am Dienstag in einer Pressemitteilung ausführte. Die regionalen Veränderungen sind allerdings diesmal eher gering.

"Im Fahrplanjahr 2020 wird das bestehende Angebot im Regional- und S-Bahnverkehr der Länder Berlin und Brandenburg weitgehend fortgeführt", teilt der VBB mit. "Darüber hinaus gibt es im VBB einige verbesserte Angebote und Neuerungen."

So fahre der Prignitz-Express künftig auch am Wochenende im Stundentakt, die Stadt Rheinsberg sei wochentags stündlich mit Bus oder Bahn zu erreichen und auf der S-Bahnlinie S3 fahren zwischen Friedrichshagen und Ostbahnhof Expresszüge. Im Landkreis Märkisch-Oderland starte die erste PlusBus-Linie, in Kyritz gehe der neue Haltepunkt Am Bürgerpark in Betrieb.

Die neuen Fahrpläne ab dem 15. Dezember sind ab sofort in der VBB-Fahrinfo unter vbb.de sowie in der VBB-App Bus&Bahn abrufbar.

Im Folgenden dokumentieren wir alle Veränderungen, wie der VBB sie auflistet:

Regionalexpress-Linien

RE1 Magdeburg <> Brandenburg <> Potsdam <> Berlin <> Frankfurt (Oder)

· Verlängerung einer Abendverbindung über Brandenburg an der Havel hinaus nach Genthin, mit Anschluss an einen zusätzlichen Zug der RB40 nach Magdeburg: Berlin Hbf ab 21.41 Uhr, Genthin an 22.57 Uhr, Magdeburg Hbf an 23.39 Uhr.

RE2 Wismar <> Berlin <> Cottbus

· Der Verstärkerzug Berlin <> Cottbus fährt an Freitagen bereits um 15 Uhr ab Berlin Zoologischer Garten.

RE5 Rostock/Stralsund <> Berlin <> Elsterwerda

· Die Anzahl der Züge, die in Klasdorf Glashütte halten, wird erhöht. Neu werden die zweistündlichen Halte in Klasdorf Glashütte auf den gesamten Tag von 5:30 Uhr bis 22:30 Uhr ausgeweitet.

RE6 Wittenberge <> Wittstock <> Neuruppin <> Hennigsdorf <> Berlin

· An den Wochenenden wird zwischen Wittenberge und Neuruppin das Zugangebot auf einen Stundentakt verdichtet, so dass künftig die gesamte Linie täglich im Stundentakt fährt.

· Am Abend werden gegen 22 Uhr ab Wittstock zusätzliche Fahrten Richtung Wittenberge und Berlin eingerichtet.

RE10 Cottbus <> Leipzig

· Aufgrund von Fahrplanänderungen in Sachsen verkürzt sich die Reisezeit zwischen Cottbus und Leipzig um etwa acht Minuten. Dadurch sind zusätzliche Anschlüsse in Leipzig in Richtung Gera möglich.

· Die Abendverbindung von Cottbus nach Leipzig fährt neu im Takt gegen 21 Uhr ab Cottbus Hbf.

Regionalbahn-Linien

RB12 Berlin Ostkreuz <> Berlin-Lichtenberg <> Oranienburg <> Templin Stadt und RB25 Berlin Ostkreuz <> Berlin-Lichtenberg <> Ahrensfelde <> Werneuchen

· In Berlin Ostkreuz starten und enden die Fahrten an Gleis 7/8 (unten).

RB20 Potsdam <> Hennigsdorf <> Oranienburg

· In Oranienburg wird ein Anschluss von und zur neuen IC-Linie17 Richtung Rostock hergestellt.

RB21 Berlin Friedrichstraße <> Potsdam <> Golm <> Wustermark und RB22 Berlin Friedrichstraße <> Potsdam <> Golm <> Königs Wusterhausen

· Die Haltestellen der Verstärkerzüge von und nach Berlin folgen nun einem einheitlichen Konzept: anstelle wechselnder Halte in Charlottenburg und Wannsee fahren künftig alle Züge in beiden Richtungen in Charlottenburg durch und halten dafür immer in Wannsee. Alternativ können die Linien RE1, RE7 und die S-Bahn nach Charlottenburg genutzt werden.

RB24 Eberswalde <> Berlin <> Lübbenau <> Senftenberg

· Am Abend steht ein zusätzliches Zugpaar zwischen Senftenberg und Lübbenau zur Verfügung, Abfahrt in Senftenberg um 22.38 Uhr, Rückfahrt ab Lübbenau gegen 0.00 Uhr

· Aufgrund von Bauarbeiten am Karower Kreuz werden die Züge bis voraussichtlich Oktober 2020 zwischen Bernau und Berlin Ostkreuz ohne Halt umgeleitet. Zwischen Bernau und Berlin-Hohenschönhausen fahren ergänzend Busse, zwischen Hohenschönhausen, Lichtenberg und Ostkreuz kann die S-Bahn genutzt werden.

RB43 Cottbus <> Finsterwalde <> Falkenberg (Elster) <> Herzberg

· Die bisherige Verbindung um 21 Uhr ab Cottbus Hbf fährt neu im Takt gegen 22 Uhr.

RB54 Rheinsberg (Mark) <> Löwenberg (Mark) <> Berlin

· Von Montag bis Freitag soll die Anbindung von Rheinsberg für Pendlerinnen und Pendler verbessert werden. Tagsüber sind annähernd stündliche Verbindungen zwischen Rheinsberg, Lindow, Oranienburg und Berlin abwechselnd mit Zug über Löwenberg und mit dem Bus über Gransee geplant. Dafür sollen zusätzliche Busse der Linie 784 zwischen Rheinsberg, Lindow und Gransee (mit Anschluss von und zum RE5) und eine ganzjährig angebotene Zugfahrt wochentags um 19:41 Uhr ab Löwenberg (Mark) nach Rheinsberg fahren.

· An den Wochenenden bleibt die etwa zweistündliche Anbindung Rheinsbergs mit der RB54 bestehen. Die Abendverbindung von Berlin nach Rheinsberg und zurück wird neu nun nicht mehr saisonal, sondern am Wochenende ganzjährig angeboten.

RB66 Angermünde <> Stettin

· Ab Stettin zusätzliche Frühverbindung gegen 4.30 Uhr nach Angermünde.

· Ab Angermünde erste Fahrt nach Stettin bereits gegen 5.40 Uhr.

· Ab Angermünde zusätzliche Spätverbindung gegen 23.45 Uhr nach Stettin.

RB73 Neustadt (Dosse) <> Kyritz <> Pritzwalk

· In Kyritz entsteht der neue Haltepunkt Am Bürgerpark. In diesem Zusammenhang werden alle Fahrten aus Neustadt (Dosse) bis Kyritz, Am Bürgerpark verlängert. Damit werden unter anderem die nahegelegenen Schulen, das Krankenhaus und die Behörden besser an die Schiene angebunden.

Kulturzug Berlin <> Cottbus <> Wroclaw

· Die Verbindung an Freitagen fährt neu gegen 14.30 Uhr ab Berlin.

· Sukzessiv sollen klimatisierte, barrierefreie Fahrzeuge vom Typ Desiro eingesetzt werden.

· Weitere Infos zum Kulturzug unter vbb.de/kulturzug.

Berliner S-Bahn

S3 Erkner <> Spandau

· Die S3 wird zwischen Friedrichshagen und Ostbahnhof durch zusätzliche Express-Fahrten verstärkt. Sie fahren in den Hauptverkehrszeiten morgens und nachmittags alle 20 Minuten, ohne Halt in Hirschgarten, Wuhlheide, Betriebsbahnhof Rummelsburg und Rummelsburg.

S5 Strausberg Nord <> Westkreuz

· Die bisher in Warschauer Straße endenden Verstärkerfahrten von/nach Mahlsdorf am Morgen und Nachmittag werden bis Ostbahnhof verlängert

S75 Wartenberg <> Warschauer Straße

· Es enden neu alle Fahrten im Bahnhof Warschauer Straße. Es verkehren alle Fahrten mit vier Wagen.

S85 Pankow <> Grünau

· Wegen der gestiegenen Fahrgastzahlen fahren alle Züge mit sechs statt bisher mit vier Wagen.