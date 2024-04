Fake News an Schulen Berlins Bildungssenatorin Günther-Wünsch warnt vor „verstörendem TikTok-Trend“

Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hat die Schulen vor Falschinformationen aus dem Internet zum Thema sexuelle Belästigung von Mädchen und Jugendlichen am Mittwoch gewarnt. Es gebe einen „verstörenden TikTok-Trend“, der als „National Rape Day“ (deutsch: Nationaler Vergewaltigungstag) bekannt sei und am 24. April auf die Schulen Auswirkungen haben könnte, schrieb Günther-Wünsch am Dienstag in einem Brief an die rund 800 Berliner Schulen, der der dpa vorliegt.