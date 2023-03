„Feministisch, solidarisch, gewerkschaftlich“ Tausende demonstrieren am Frauentag in Berlin

Am Internationalen Frauentag sind in Berlin bei Demonstrationen und Kundgebungen mehrere Tausend Menschen auf die Straße gegangen. Unter anderem wurde gleicher Lohn für gleiche Arbeit und mehr Anerkennung für Sorge-Arbeit und soziale Arbeit gefordert.

So beteiligten sich nach Schätzungen der Polizei am Nachmittag etwa 6500 Menschen an einer Demonstration der Gewerkschaft Verdi, die von der Invalidenstraße zum Bebelplatz führen sollte. Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung sprach von mehr als 10.000 Menschen, die bei der Demonstration von Verdi und der eigenen Kundgebung mitgemacht hätten.

Bei der Kundgebung unter dem Motto „Feministisch, solidarisch, gewerkschaftlich“ in Berlin gab es auch eine Performance der Frauentanzschule „Booty Therapy Germany Twerk“. © imago/epd/imago/Christian Ditsch

Bei einigen Aktionen wurde auch an die Lage der Frauen im Iran erinnert. An einer Demonstration, bei der Solidarität mit der feministischen Revolution im Iran gezeigt wurde, beteiligten sich nach Schätzungen etwa 1000 Menschen, wie ein Polizeisprecher sagte. (dpa)

