„Festival of Lights“ 2023 Wenn Berlins Wahrzeichen wieder leuchten

Berlin leuchtet wieder: Von Freitag, 6. Oktober, bis Sonntag, 15. Oktober, findet das traditionelle „Festival of Lights“ statt, bei dem zahlreiche Berliner Wahrzeichen in bunten Farben angestrahlt werden.

Mehr als 40 Standorte und Plätze mit insgesamt etwa 70 Kunstwerken werden in diesem Jahr künstlerisch inszeniert – dabei sind Gebäude, Straßen, Brücken, Plätze: Neben Brandenburger Tor, Fernsehturm, Berliner Dom, Bebelplatz, Potsdamer Platz, dem Nikolaiviertel und vielen Kiezen gehört auch das Schloss Charlottenburg zu den Hauptschauplätzen.

Auch das Brandenburger Tor leuchtet beim Festival of Lights. © imago/Stefan Zeitz/imago/Stefan Zeitz

Das Festival of Lights findet bereits zum 19. Mal statt. Berlin solle zehn Nächte lang „zur größten Open Air Gallery Europas“ werden, teilten die Veranstalter mit. Sie versprechen „eine neue, künstlerisch außergewöhnlich spannende Edition“ unter dem Motto „Colours of Life“. „Wir wollen mit Lichtkunst zeigen, wie facettenreich und schön das Leben in einer vielfältigen Gesellschaft ist“, sagt Festivalleiterin Birgit Zander. Ein Fokus soll diesmal auf den Themen Einzigartigkeit, Würde, Respekt und Akzeptanz liegen und in den Projektionen sichtbar werden.

An diesen Orten erstrahlt Berlin Mitte: Fernsehturm Marienkirche Brandenburger Tor Siegessäule Bahnhof Hackescher Markt Nikolaiviertel Marx-Engels-Forum Humboldt-Forum Humboldt-Universität Staatsoper Unter den Linden St. Hedwigs-Kathedrale Potsdamer Platz

Pankow: Rathaus Pankow

Rathaus Pankow Friedrichshain-Kreuzberg: Oberbaumbrücke, Weberwiese

Oberbaumbrücke, Weberwiese Tempelhof-Schöneberg: Tempelhofer Hafen

Tempelhofer Hafen Steglitz-Zehlendorf: LIO Shoppingcenter

LIO Shoppingcenter Lichtenberg: Stadtpark Lichtenberg

Stadtpark Lichtenberg Charlottenburg-Wilmersdorf: Funkturm, Schloss Charlottenburg

Das Festival ist wie jedes Jahr kostenlos. Wer die Illuminationen jedoch nicht bei einem Spaziergang erkunden möchte, kann auch eine Tour per Fuß, Schiff oder Bus buchen. Zudem gibt es eine App zum Festival of Lights.

Im vergangenen Jahr fiel das Festival of Lights etwas kleiner aus. Die Zahl der beleuchteten Berliner Wahrzeichen wurde wegen der Energiekrise reduziert. Franziska Giffey (SPD), damals Regierende Bürgermeisterin, war Schirmherrin der Veranstaltung und musste sich angesichts der Diskussionen ums Energiesparen rechtfertigen, dass das Festival überhaupt stattfindet.

In diesem Jahr ist ihr Nachfolger Kai Wegner (CDU) Schirmherr. „Das Festival of Lights gehört zu den absoluten Höhepunkten im herbstlichen Berlin. Es steht für Kreativität, Kunst und Inspiration, für Weltoffenheit und Vielfalt – für all das also, was auch Berlin als Ganzes auszeichnet und international so attraktiv macht“, sagt der Regierende Bürgermeister vorab.