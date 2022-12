Feuerwehreinsatz am U-Bahnhof Boddinstraße Stromschiene der Berliner U-Bahn abgeschmolzen – starke Rauchentwicklung

Am U-Bahnhof Boddinstraße in Neukölln gab es am Samstagnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz. Wegen unterirdischer Rauchentwicklung waren 100 Einsatzkräfte ausgerückt. Das teilte die Feuerwehr auf Anfrage mit.

Erkunden hätten ergeben, dass zwischen den U-Bahnhöfen Boddinstraße und Leinestraße eine Stromschiene abgeschmolzen sei. Keine Personen seien betroffen, auch brenne zur Zeit nichts, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Die U-Bahn-Schächte werden nun belüftet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Einsatzkräfte konnten laut Angaben der Feuerwehr mittlerweile wieder den Unfallort verlassen. Die Herrmannstraße war zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt. (Tsp)

Zur Startseite