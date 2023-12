Filmemacher Leonard Grobien über Inklusion „Vor uns liegt noch ein Ozean an Nicht-Sichtbarkeit“

Es hat sich was getan. Das Thema der Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen hat in den vergangenen Jahren mehr Aufmerksamkeit bekommen in Film, Fernsehen und Theater. „Es passieren ganz interessante und wichtige Dinge“, sagt auch der Drehbuchautor, Filmemacher und Schauspieler Leonard Grobien. „Vielleicht sind wir dabei, erste Kipppunkte zur erreichen. Aber da liegt noch ein Ozean an Nicht-Sichtbarkeit vor uns.“