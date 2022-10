Flammen in 70 Metern Höhe Feuer an Brandenburger Windkraftanlage gelöscht

Wie der RBB berichtete, ist am Freitag an einer Windkraftanlage in Freyenstein bei Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) ein Feuer ausgebrochen. Am Samstagmorgen waren demnach die Flammen gelöscht.

29 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren waren am Freitagabend und in der Nacht im Einsatz, schreibt der RBB. Personen seien nicht verletzt worden, der Sachschaden werde auf zwei Millionen Euro geschätzt.

Mögliche Brandursache war nach RBB-Informationen ein technischer Defekt. Die Polizei ermittle wegen fahrlässiger Brandstiftung, heißt es weiter. Möglicherweise sei die Anlage nicht sachgemäß gewartet worden. (Tsp)

