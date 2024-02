Frau nach Unfall im Krankenhaus Fußgängerin an der Greifswalder Straße in Berlin von Tram angefahren

Eine Fußgängerin ist am S-Bahnhof Greifswalder Straße in Berlin-Pankow von einer Tram angefahren worden. Laut Polizei soll die bislang unbekannte Frau am Dienstag um kurz nach 11 Uhr bei Rot die Fußgängerfurt zur Fahrbahn der Tram M4 Richtung Hackescher Markt betreten haben.

Bezirke-Newsletter: Pankow Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die Fußgängerin wurde nach dem Unfall an der Kreuzung von Greifswalder Straße, Grellstraße und Storkower Straße zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei kam es bis 11.45 Uhr zu Sperrungen. Auch der Straßenbahn- und Busverkehr war betroffen. (Tsp)