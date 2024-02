Frau überquerte Straße mit Rollator 82-Jährige in Berlin-Westend angefahren und verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Westend ist eine 82-Jährige verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll die Seniorin am Dienstag gegen 12.40 Uhr versucht haben, die Reichsstraße mit ihrem Rollator zu überqueren.

Ein 25-jähriger Autofahrer, der aus der Leistikowstraße nach links in die Reichsstraße abbiegen wollte, fuhr die Fußgängerin an. Die Frau stürzte und erlitt einen Knochenbruch im Beinbereich sowie Hautabschürfungen. Sie kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. (Tsp)