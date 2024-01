Frauen in der Minderzahl Bemerkenswerte Akteure in Berlin gekürt

Kein Jahresbeginn kommt ohne Rankings aus. Macher, Loser, Weichensteller, Durchstarter, Kreative, sie alle finden Platz in der Top70 des Magazins „BERLINboxx“. In sieben Kategorien wählte die Redaktion jeweils zehn Top-Protagonisten.

Unter den „Leadern“ ist die neue BMW-Niederlassungsleiterin Nina Englert eine von zwei Frauen. Zuvor hat die gebürtige Amerikanerin und Chefin von 400 Mitarbeitern unter anderem in den USA und Neuseeland gearbeitet.

Die andere Frau ist die in Berlin lebende Israelin Mali Baum, die schon sieben Unternehmen gegründet hat und die Tech-Awards ins Leben rief unter dem Motto: „Frauen sind der Motor der Innovation“. Vielleicht schlägt sich das irgendwann auch im Führungskräfte-Ranking nieder.

Netzwerkerinnen in der Minderzahl

Unter den „Netzwerkern“ sind nur zwei Frauen vertreten. Die Distrikt-Governorin Susanne Reene ist ehrenamtlich für 89 Lions-Clubs mit insgesamt 2100 Mitgliedern zuständig. Für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern steht sie an der Spitze von Lions International, einer weltweiten Hilfsorganisation.

Die Biomedizinerin Maike Sander ist Wissenschaftliche Vorständin des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin und trägt dazu bei, den Biotech-Pharma-Hub weiter zu stärken.

Hertha Frauen steigen auf

Bei den „Aufsteigern“ sieht es mit der Frauenquote schon erheblich besser aus. Neben den Hertha Frauen, Sahra Wagenknecht, der CDU-Generalsekretärin Ottilie Klein, der Vizehauptgeschäftsführerin des Zentralen Immobilien Ausschusses, Aygül Özkan und der neuen RBB-Intendantin Ulrike Demmer wird auch die neue Senatssprecherin Christine Richter aufgeführt, die zuvor Chefredakteurin der „Berliner Morgenpost“ war.

Powerfrauen dringend gesucht. Joana Mallwitz, hier beim Wandelkonzert im Konzerthaus, hat es ins Ranking geschafft. © Simon Pauly

Zu den „Masterminds“ zählen die Digitalisierungsexpertinnen Tijen Onaran und Martina Klement sowie die Pharma-Managerin Christiane von der Eltz. Die Chefdirigentin des Konzerthaus-Orchesters, Joana Mallwitz, hat es neben der Künstlerin Isa Genzken und der Musikmanagerin Katja Lucker unter die „Creative Minds“ geschafft.

Margot Friedländer zählt zu den Heldinnen

Bei den „Heroes“ steht Berlins Ehrenbürgerin Margot Friedländer an der Spitze. Mit dabei sind unter anderem auch die Frauenrechtlerin Seyran Ates und die ehrenamtliche Frauenhaus-Türsteherin Sabine Schulz. Bei den „Nervigen“ kam neben Innenministerin Nancy Faeser (SPD) auch Regina Stephan auf einen Spitzenplatz.

Die beiden teilen sich die fragwürdige Ehre unter anderem mit Elon Musk, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Diese Gesellschaft sollte den Herren zu denken geben.

Regina Stephan, die Medizinstudentin mit Einser-Abitur, ist nicht nur als Klima-Kleberin aktiv. Die Jury empfiehlt in dem Zusammenhang, ihr die Kosten für die Reinigung des Brandenburger Tors, zu dessen Beschmutzerinnen sie ebenfalls zählt, spätestens dann in Rechnung zu stellen, wenn sie als Ärztin Geld verdient.

Zu den Männern, die es in die ehrenvolleren Kategorien geschafft haben, zählen Igor Levit, Vitali Klitschko. Johann König, Andreas Boehlke, Yehuda Teichtal, Kai Wegner (CDU) und Albrecht Broemme.

Brandenburg geht in diesem Ranking, was Frauen-Power betrifft, mit gutem Beispiel voran. Unter den zehn Top-Machern sind drei Männer und sieben Frauen, darunter die Zahnärztin, Autorin und vierfache Mutter Katja Kessler. Die Wahl-Potsdamerin, die sich immer wieder neu erfindet, bekam kürzlich in London einen Design-Award für ihre Kunst der Innenraumgestaltung.