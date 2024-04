Fremde Konten geplündert Ex-Bankmitarbeiter in Berlin vor Gericht

Weil er als Mitarbeiter einer Bank an einer Betrugsserie mit einem Schaden in Höhe von 427.000 Euro beteiligt gewesen sein soll, steht ein 30-Jähriger vor einem Berliner Amtsgericht. Der damalige Kundenbetreuer soll mit zwei bislang unbekannten Mittätern seinen dienstlichen Zugriff auf Kundendaten genutzt haben, um unberechtigte Abhebungen von Privatkonten zu ermöglichen. Der Verteidiger kündigte am ersten Prozesstag am Dienstag an, dass sich sein Mandant zu einem späteren Zeitpunkt äußern werde. Mit einem Teilgeständnis sei zu rechnen.