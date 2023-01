Fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen Gruppe greift Franzosen vor Bar in Berlin an

In der Nacht zu Samstag sind Gäste einer Bar in Reinickendorf aus einer Gruppe von etwa zehn bis 15 Personen heraus fremdenfeindlich beleidigt und anschließend geschlagen worden. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Die acht französischen Staatsbürger:innen hätten gegen 0.30 Uhr eine Bar am Ritterlandweg verlassen und sich auf Französisch unterhalten. Dies soll für die Gruppe Anlass gewesen sein, die Französ:innen zu beleidigen.

Bei dem anschließenden Gerangel habe einer der Täter einem 22-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Auch ein weiterer 22-Jähriger und eine 35-jährige Frau seien geschlagen worden. Die Täter:innen konnten der Polizei zufolge vor Eintreffen der alarmierten Polizist:innen unerkannt flüchten.

Die drei Leichtverletzten mussten vor Ort ambulant behandelt werden, hieß es weiter. Ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes führe die weiteren Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf und den Hintergründen der Tat. (Tsp)

