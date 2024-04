Für weitere fünf Jahre im Amt Katarina Niewiedzial bleibt Berliner Integrationsbeauftragte

Berlins Integrationsbeauftragte Katarina Niewiedzial bleibt für weitere fünf Jahre im Amt. Der Senat stimmte am Dienstag einer neuen Amtsperiode zu, die am 1. Mai beginnt und bis 2029 dauert. Niewiedzial amtiert seit 2019 als – so der offizielle Titel – Beauftragte des Senats von Berlin für Partizipation, Integration und Migration.