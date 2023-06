Gasetagenheizung kaputt und dann? Was Habecks Heizplan für vier Millionen Wohnungen in Deutschland bedeutet

Vier Millionen Wohnungen in Deutschland werden mit Etagenheizungen, überwiegend mit Gas beheizt – jede Zehnte insgesamt. Allein in Berlin hat der Versorger Gasag rund 250.000 Gasetagenheizungen in 30.000 Mehrfamilienhäusern gezählt. Mietervereine und auch Grundeigentümer-Vertreter nennen diese Art der Wärmeversorgung ein Auslaufmodell.

Zu einer Umrüstung der Immobilien zwingt wohl künftig das so umstrittene wie umkämpfte Gebäudeenergiegesetz aus dem Hause von Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne). Für Millionen von Mieter und Wohnungseigentümer wird das teuer.

Zwar wird in der Ampelkoalition noch heftig verhandelt über die Regelungen und Fristen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und manches ist noch im Fluss. Die Details zur Umrüstung der Millionen Etagenheizungen blieben dabei bisher unter dem Radar.

Möglicherweise, weil die Regelungen im „Kabinettsentwurf“ des Gesetzes komplex sind. Für den Chef des Berliner Zweigs von „Haus & Grund“ - der Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer - ist aber klar: „Die Zeit der Gasetagenheizungen geht zu Ende“.

Und auch die Chefin des Berliner Mietervereins Wiebke Werner sagt: „Es wird wohl nicht ohne eine Umrüstung gehen“. Zum Beispiel durch die Installation einer Wärmepumpe.

Wer was zahlen soll

Mit der Umrüstung kommen sowohl auf die Immobilienbesitzer als auch auf die Mieter beträchtliche Kosten zu. Die Heizungsumstellung ist eine Modernisierung, deren Kosten der Hauseigentümer zu acht Prozent auf die Jahresmiete umlegen kann. Höchs­tens darf die Miete wegen Modernisierungen inner­halb von sechs Jahren aber um drei Euro je Quadrat­meter und Monat steigen. Der Mieterbund fordert eine Senkung dieser Umlage.

Die Hauseigentümer müssen ihrerseits das Geld beschaffen, um die neuen Heizungen zu bezahlen. Mehrere zehntausend Euro kommen schnell zusammen, bei größeren Immobilien sechsstellige Beträge.

Das größte Problem aber ist: Noch gibt es wenig marktreife Alternativen zu den ausgereiften Gasetagenheizungen. Auf bewährte Technik können nur solche Hausgemeinschaften zurückgreifen, die von Etagenheizungen gleich auf eine Zentralheizung umstellen können und dazu dicht genug am Fernwärmenetz gelegen sind. Das ist nicht die Regel.

Aber welche Alternativen gibt es und wie schnell müssen die Etagenheizungen ausgemustert werden nach den bisher im Gesetzesentwurf festgehaltenen Regeln?

Der Einbau einer neuen Gasetagenheizung ist unwirtschaftlich Ingrid Vogler, Leiterin Energie und Technik beim GdW.

„Keiner wird sich eine Etagenheizung mehr einbauen wollen, die nicht mit dem Gebäudeenergiegesetz kompatibel ist“, sagt Ingrid Vogler. Für die Leiterin Energie und Technik beim Wohnungsverband GdW ist klar: „Der Einbau einer neuen Gasetagenheizung im Fall einer Havarie ist wegen der Fristen für die zwangsläufige Umrüstung auf regenerative Wärmeerzeugung unwirtschaftlich.“

Vogler geht davon aus, dass mit der Verabschiedung des Gesetzes im Falle von Havarien ein Handel mit gebrauchten Geräten und Ersatzteilen in Gang kommen wird. Denn in der Übergangsfrist muss nach einer Havarie weiter geheizt werden. Die Frist für die Art der ökologischen Umrüstung in einem Haus beginnt erst, wenn die erste Etagenheizung in einem Haus ersetzt werden muss.

Mietgeräte bis die neue Heizung für das Haus steht

Könnten sich Haus- und Wohnungseigentümer aber nicht mit ständigen Reparaturen durchwurschteln bis ins Jahr 2045, wenn überhaupt keine fossilen Brennstoffe mehr verbrannt werden dürfen? „Irgendwann kommt der Punkt, wo Geräte nicht mehr reparierbar sind“, sagt Christian Stolte, Bereichsleiter Klimaneutrale Gebäude bei der Deutschen Energie Agentur (dena), die für den Bund die Energiewende forciert.

Stolte geht davon aus, dass es auch Mietgeräte am Markt geben wird, um die Zeit zu überbrücken, die für Planung und Umsetzung einer zentralen oder anderer klimaneutraler Heizung nötig ist.

So sieht der Plan bisher aus: Ist die erste Heizung im Haus unrettbar kaputt, hat der Hauseigentümer oder die Eigentümergemeinschaft drei Jahre Zeit, einen Fahrplan aufzustellen für die Umrüstung aller Wohnungen. Spätestens drei Jahre nach dem Ausfall der ersten Etagenheizung muss der Fahrplan stehen.

Beschließt die Gemeinschaft, die Etagenheizungen zum Beispiel auf zentrale Versorgung umzustellen, hat sie wiederum zehn Jahre Zeit für die Umsetzung dieses Plans.

Luft-Luft-Wärmepumpe für den Altbau?

Bleibt es bei Etagenheizungen, muss nach dem Ausfall der ersten Heizung bereits ein Jahr später Ersatz mit 65 Prozent regenerativer Energie eingebaut sein. Bei jeder weiteren unrettbaren Anlage gilt dann auch die Pflicht zum Einbau von Ökotechnik.

10.000 Euro pro Wohnung kostete die Umrüstung auf Wärmepumpen

Alternativen zu Gas gibt es für Etagenheizungen durchaus. Eine Lösung ist recht neu und hat sich im Piloteinsatz als überraschend wirksamer Ersatz für dezentrale Gasthermen in Mehrfamilienhäusern erwiesen: Luft-Luft-Wärmepumpen in jeder einzelnen Wohnung.

Die Wohnungsbaugesellschaft LEG in Nordrhein-Westfalen hat 10 Wohnungen mit dieser Technik ausgerüstet. „Das war mit 10.000 Euro pro Wohnung halb so teuer wie eine zentrale Wärmepumpe und ist gut angekommen bei den Mietern“, sagt Energieexpertin Vogler.

Fernwärme setzt Eingriffe ins Gebäude voraus

Die Wärmepumpen können auf dem Balkon aufgestellt oder an der Fassade montiert werden, wie die in Italien oder fernöstlichen Ländern oft anzutreffende Klimageräte.

„Noch werden diese Anlage in Deutschland nicht in Serien montiert, aber die Mieter schätzen es selbst zu entscheiden, wann sie die Wärme an- und ausschalten.“ Ähnliches gelte für Luft-Wasser-Wärmepumpen für einzelne Wohnungen, die derzeit weiterentwickelt werden.

Wer auf zentrale Wärmeversorgung umstellt, hat in Fernwärme – sofern verfügbar - eine gute Alternative. Deren Einbau setzt allerdings Eingriffe in bisher dezentral beheizte Gebäude voraus. Mindestens zwei Rohrleitungsstränge müssten vom Keller durch die Flure in die Wohnungen geführt werden.

Soll neben der Wärme auch das warme Wasser für die Dusche zentral verteilt werden, braucht es vier Leitungen. Alternativlos ist das nicht. Badewasser kann auch durch kompakte Wärmetauscher in den einzelnen Wohnungen erzeugt werden, unter Ausnutzung des warmen Heizungswassers. Oder in den Wohnungen bleiben Stromboiler zur Wassererwärmung in Betrieb, sofern diese vorhanden waren.

Nutzen Fernwärmelieferanten ihr Monopol aus?

Risiken hat der Anschluss an ein Fernwärmenetz allerdings auch: Jede Region hat jeweils nur einen Versorger. Der hat das Monopol und kann die Preise erhöhen. „Erst recht, wenn auf die Erzeugung grüner Fernwärme umgestellt wird, besteht die Gefahr von Preiserhöhungen“, sagt Vogler.

Der Verband und auch eine Verbraucherschutzministerkonferenz haben zur Bekämpfung von möglichem Missbrauch der Marktmacht durch Quasi Monopolisten eine „bundesweite Preisaufsicht oder Preiskontrolle“ gefordert. Es brauche Transparenz über die Preise von Fernwärme. Und es müsse Missbrauch vorgebeugt werden. Dazu könnten Kontrollen ähnlich wie bei der Umsetzung der Preisbremse für Energie durch das Bundeskartellamt durchgeführt werden.

Mehrere Miethäuser in Berlin wurden bereits auch auf eine zentrale Beheizung mit einer Wärmepumpe umgerüstet, weiß Stolte von der Dena. Aber wo stellt man die sperrigen Kästen mit den Ventilatoren auf? „Auf dem Dach oder dem Hof“, sagt der Ingenieur. Bei manchen Mehrfamilienhäusern ist die Wärmequelle das Erdreich: Hier erfolgte eine Bohrung im Hof. Der Einsatz von Erdwärme ist allerdings wesentlich teurer als von Luft als Wärmequelle.

Was bringt eine Pellet-Heizung

Für die Unterbringung der übrigen Technik sei in Altbauten meistens Platz genug: „In Berlin sind fast alle Mehrfamilienhäuser unterkellert“, sagt Stolte. Dort befänden sich ohnehin schon die Anschlusspunkte für Gas, Wasser und Strom. Und hier könnte auch eine Fernwärmestation oder eine Anlage für die Wärmepumpen-Technik untergebracht werden.

Eine Alternative für die zentrale Beheizung ist die Verbrennung von Holzschnitzel oder -Pellets. Sinnvoll sei dies besonders beim Aufbau kleiner Wärmenetze zur gemeinsamen Versorgung von drei oder vier Mehrfamilienhäusern. Allerdings seien auch die Preise von Holzschnitzeln und Pellets zuletzt gestiegen.

Pellets werden in der Regel aus Holzresten gefertigt, Holzhackschnitzel können mit schnell nachwachsendem Holz auf landwirtschaftlich nicht geeigneten Flächen produziert werden, durch den Anbau von Pappeln beispielsweise.

Dagegen sei der Einbau von „H2-ready“-Thermen, die von der FDP ins Spiel gebracht werden, nur „in begründeten Einzelfällen“ eine Lösung: „Wenn sicher ist, dass das Haus Wasserstoff bekommt und außerdem der Preis für diesen Energieträger akzeptabel ist“, sagt Vogler.

Auf Verdacht solche Anlagen einzubauen, sei ein viel zu großes Risiko. Weil aber die Wahrscheinlichkeit gering sei, dass bereits heute Versorger eine Wasserstoff-Lieferung garantiert, falle diese Option in den allermeisten Fällen aus.

Zumal zwei ernst zu nehmende Studien, darunter vom Fraunhofer-Institut, besagten, dass ohnehin nicht genug Wasserstoff produziert werde, um auch noch diese „dezentrale Verbrennung“ flächendeckend abzudecken. Hinzu komme, dass es nicht möglich sei, die Wärmeversorgung eines einzelnen Gebäudes auf Wasserstoff umzustellen. Voraussetzung sei der Aufbau eines Verteilnetzes oder die Nutzung eines bestehenden.

Die Beispiele zeigen, dass die Voraussetzungen für eine kurzfristige Umstellung von Häusern mit den meistens gasbetriebenen Etagenheizungen noch nicht gegeben sind.

Vogler vom Wohnungsverband GdWfordert sagt: „Auch wenn Hausgemeinschaften bei Etagenheizungen bleiben, sollte der Gesetzgeber im Falle einer Havarie zehn Jahre Übergangszeit gewähren.“ So viel Zeit brauche es, schätzt Vogler, bis sich dezentrale Wärmepumpen am Markt etabliert haben. Sei eine Umstellung auf 65 Prozent emissionsfreier Energieträger finanziell gar nicht möglich, müsse es eine Härtefallregelung.