Gegen Bordstein gefahren 75-jähriger Radfahrer bei Sturz in Berlin-Spandau schwer verletzt

Bei einem Sturz hat sich ein 75-jähriger Radfahrer in Berlin-Spandau schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der Mann am Sonntagvormittag auf dem Ritterfelddamm gegen den Bordstein, als er auf den Gehweg wechseln wollte. Der 75-Jährige habe das Gleichgewicht verloren und sei gestürzt, hieß es.

Ein im Auto vorbeifahrendes Paar hielt an und leistete Hilfe, bis die Rettungskräfte den Mann in ein Krankenhaus brachten. Der 75-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf. (dpa)