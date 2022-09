Energiekrise und steigende Preise Giffey kündigt eigenes Berliner Entlastungspaket an

Mit den Belastungen durch die Energiekrise und die steigenden Preise haben sich die Berliner Abgeordneten am Donnerstag bei ihrer ersten Plenarsitzung nach der Sommerpause beschäftigt.

Wenige Tage nach Verabschiedung des dritten Entlastungspaketes auf Bundesebene hat Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) angekündigt, auch in Berlin „ein kluges Entlastungspaket aufbauen“ zu wollen. „Das Paket wird kommen und wird auch sehr schnell kommen“, sagte Giffey und kündigte an, vor allem die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge in den Fokus nehmen zu wollen.

Konkrete Schritte blieb Giffey, die die Kritik von CDU und FDP am vermeintlichen Nichthandeln des Senats vergleichsweise schroff zurückgewiesen hatte, schuldig. Klar ist schon jetzt, dass der Härtefallfonds in Höhe von 380 Millionen Euro um ein Vielfaches erhöht werden soll. Ob die Anschlusslösung für das von Giffey als Erfolg bezeichnete Neun-Euro-Ticket kommen wird, ist auch aus Sicht von Koalitionsvertretern völlig offen.

Mehr finanzielle Hilfen für Berlin

SPD-Fraktionsvorsitzender Raed Saleh (SPD) warnte in seiner Rede vor der steigenden Armut in Berlin und Deutschland: „Armut ist ein schleichender Prozess“, sagte er. Menschen, die noch nie Unterstützung vom Staat bekommen hätten, wüssten nun nicht mehr, wo sie sparen sollen. Die Politik müsse eine Botschaft der Hoffnung senden und deutlich machen „Wir bleiben beieinander“, sagte Saleh.

Die FDP in Land und Bund griff er scharf an: „Ihr wart doch mal eine Wirtschaftspartei, wo seid ihr denn geblieben?“ Das Festhalten an der Schuldenbremse durch den Bundesfinanzminister bezeichnete Saleh als „sozialpolitisch unverantwortlich“. Er machte auch deutlich, dass er eine klare Antwort vom Bund auf steigende Gaspreise vermisse.

Wir werden zusätzliche Hilfen zur Verfügung stellen, wo sie notwendig sind. Raed Saleh (SPD)

Für Berlin stellte er Hilfen in Aussicht, die über die eine Milliarde Euro hinausgehen, die bislang für den Berliner Härtefallfonds angedacht sind: „Wir werden zusätzliche Hilfen zur Verfügung stellen, wo sie notwendig sind“, sagte er.

Entlastungen durch Mietenstopp und günstige Monatstickets

Der Grüne-Fraktionsvorsitzende Werner Graf kontrastierte in seiner Rede den für Berlin zur Berühmtheit gekommenen Spruch „arm aber sexy“ mit der realen Notlage vieler Menschen in der Stadt. Die „Freibier für alle“-Mentalität müsse vorbei sein, forderte er. Nicht alles für alle, sondern gezielt denen mit geringem Einkommen zu helfen, müsse der Anspruch sein.

Er erneuerte die Forderung seiner Fraktion an den Bund, ein Kündigungsmoratorium und einen Mietenstopp für Nettokaltmieten zu erlassen – oder zumindest den Ländern die Handhabe dafür zu geben. Wichtig sei auch ein Kündigungsmoratorium für Gas und Strom. Wie SPD-Fraktionsvorsitzender Saleh forderte er die Aussetzung der Schuldenbremse vom Bund.

Für Berlin müssten die landeseigenen Wohnungsunternehmen vorangehen und ein Kündigungsmoratorium aussprechen, sagte Graf. Er kritisierte die Planungen des Bundes, eine Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket für 69 Euro anzubieten. Das sei zu teuer.

Er plädierte erneut für einen zweiteiligen Stufen-Tarif für Berlin mit 49 Euro für ein bundesweiter Ticket und ein 29-Euro-Ticket für Berlin-Brandenburg. Er appellierte an Brandenburg, die Berliner Bemühungen nicht zu blockieren.

Proteste gegen das Maßnahmenpaket der Bundesregierung

Der Linke-Fraktionsvorsitzende Carsten Schatz stellte zu Beginn seine Rede klar, dass für ihn zivilgesellschaftlicher Protest zur Demokratie gehöre. Deswegen beteilige sich die Linke an Protesten gegen Maßnahmen der Bundespolitik, die nicht weit genug gingen. Gemeinsamkeiten „mit Rechtsaußen“ gebe es nicht.

Schatz reagierte damit auf die Kritik der vergangenen Tage, in denen sowohl Linke als auch Rechte angesichts der steigenden Energiepreise zu Demonstrationen auf den Straßen aufgerufen hatten – teils mit wortgleichem Verweis auf einen „heißen Herbst“.

Mit Blick auf das Entlastungspaket des Bundes begrüßte er einzelne Maßnahmen wie die Ausweitung des Wohngeldanspruchs, kritisierte aber zugleich scharf die Pläne für eine Zugewinnsteuer. Schatz forderte erneut eine Übergewinnsteuer und die Aussetzung der Schuldenbremse. Nur so könne man das „you’ll never walk allone“ finanzieren.

Schatz plädierte auch dafür, dass der Bund die Anrechnung von zusätzlicher finanzieller Unterstützung auf Transferleistungen aussetze sowie die Anhebung der Regelsätze um 200 Euro ab Oktober. Für Berlin forderte er wie zuvor der Fraktionsvorsitzende der Grünen Werner Graf, dass die landeseigenen Wohnungsunternehmen ein Kündigungsmoratorium aussprechen.

Es sei außerdem der erklärte Wille der Koalition, noch in diesem Jahr eine Zwischenlösung für ein preiswertes Nahverkehrsticket an den Start zu bringen. Die Linke strebe dabei eine Lösung an, die auch Inhaberinnen und Inhaber des Sozialtickets spürbar entlaste.

Die Mittelschicht umfassend entlasten

CDU-Fraktionschef Kai Wegner warnte in seiner Rede vor einer „sehr ernsten Krise bis in die Mitte der Gesellschaft“ und forderte „eine Entlastung bis tief in die Mittelschicht“. Er warf der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey Untätigkeit angesichts der Energiekrise vor. Nachdem der Senat über Wochen auf den Bund verwiesen habe, müsse er nun handeln, sagte Wegner und forderte „konkrete, schnelle und direkte Hilfen“.

Als Beispiel nannte er „einen echten Energiepreisdeckel für Strom, Heizöl und Gas“ sowie ein Ende der Gasumlage – zwei Maßnahmen, die auf Bundesebene gefasst werden müssten. Den Senat forderte er dazu auf, Gebühren oder Steuern nicht zu erhöhen und die beschlossene Erhöhung der Parkgebühren auszusetzen.

Entlastung der Bürger muss es nach Wegners Ansicht auch beim Öffentlichen Nahverkehr geben. „Sorgen Sie dafür, dass die BVG bezahlbar bleibt“, forderte er. Aus Sicht der CDU sei ein 365-Euro-Jahresticket die Lösung.

Zusätzlich forderte Wegner einen „echten Energiegipfel“ sowie ein Moratorium auf Wohnungskündigungen wegen nicht bezahlter Gas- oder Stromrechnungen. „Die Krise ist sehr ernst“, erklärte Wegner abschließend.

Konkrete Hilfen für kleine und mittelständische Unternehmen

AfD-Fraktionschefin Kristin Brinker kritisierte das Entlastungspaket der Bundesregierung scharf und warnte vor der „Insolvenz und Zahlungsunfähigkeit von einhunderttausenden Menschen“ sowie einer „Insolvenzwelle“.

FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja forderte den Senat dazu auf, „endlich“ Entlastungsmaßnahmen zu beschließen. Es brauche einen „funktionierenden und gut ausgestatteten Schutzschirm für kleine und mittelständische Unternehmen“ und keinen „Krisenpopulismus“ in Form von Duschtipps oder Katzenwäsche, erklärte Czaja weiter.

Außerdem auf der Tagesordnung stand die Einsetzung eines parlamentarischen Ehrenrats. Er soll für das Verfahren zur Überprüfung der Abgeordneten auf eine Tätigkeit für das Ministerium für Staatssicherheit der DDR verantwortlich sein. Zum Ehrenrat sollen der Parlamentspräsident, die Vizepräsidenten und die Fraktionsvorsitzenden gehören.

Auf Antrag der CDU beschäftigte sich das Landesparlament außerdem mit der Frage, welche Konsequenzen aus den zahlreichen Pannen bei den Wahlen im vergangenen September gezogen werden sollten. Die CDU schlägt etwa vor, die vom Senat eingesetzte Expertenkommission „Wahlen in Berlin“ in eine dauerhafte Kommission zur Evaluation von Wahlen zu überführen. (mit dpa)

