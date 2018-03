Auf dem Gelände der ehemaligen Kindl-Brauerei soll ein „Eine-Welt-Zentrum“ errichtet werden. Der 2011 gegründete Trägerverein Berlin Global Village will im Neuköllner Rollberg-Viertel ein Zentrum errichten, in dem rund 30 entwicklungspolitische Nichtregierungsorganisationen auf einer Bürofläche von 3500 Quadratmeter arbeiten können. Rund 1000 Quadratmeter sollen öffentlich genutzt werden. „Wir bieten Konferenz- und Seminarräume, eine Mediathek und ein faires Café an“, sagte Geschäftsführer Armin Massing.

Der Verein will dieses Zentrum in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude und in einem Neubau unterbringen. Vor zwei Jahren hat die deutsche Tochter Terra Libra Immobilien GmbH der Schweizer Stiftung Edith Maryon einen Großteil des ehemaligen Brauereigeländes gekauft. Die Stiftung stellt Immobilien für gemeinnützige Organisationen zur Verfügung.

„Berlin setzt auf globale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“

Die Berlin Global Village will nun einen Erbbaurechtsvertrag für 100 Jahre mit der Terra Libra Immobilien GmbH abschließen. Der Gesamtkaufpreis beläuft sich laut Massing auf rund 10,5 Millionen Euro, davon werden 7,5 Millionen Euro als Bankkredit aufgenommen. Die Refinanzierung soll unter anderem durch die Mieteinnahmen erfolgen.

Das Land Berlin hat nun drei Millionen Euro als Investitionszuschuss bewilligt. „Das ist das benötigte Eigenkapital für den Bankkredit“, sagte Massing. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sagte dem Tagesspiegel, mit diesem Zuschuss könne nun das seit sieben Jahren geplante Zentrum realisiert werden.

„Berlin als internationale Stadt setzt auf globale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit.“ Auf dem Gelände solle „ein lebendiger Ort entstehen, von dem aus Impulse für das bürgerschaftliche und zivilgesellschaftliche Engagement“ für eine global gerechte Gesellschaft in Berlin hinausgehen sollten. Das sei laut Pop „heute wichtiger denn je“.