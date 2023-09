Geld, Attitüde und Milchnudeln Sehen Berliner Nachwendekinder noch Unterschiede zwischen Ost und West?

Am 3. Oktober 1990 trat die frühere DDR der Bundesrepublik bei – der Einigungsvertrag trat in Kraft. An diesem Dienstag gilt Deutschland somit seit 33 Jahren als wiedervereint. Die Generation der Nachwendekinder ist ohne Erinnerung an die Teilung aufgewachsen. Und doch heißt es in einer Studie der Otto Brenner Stiftung aus 2019: „Die Mauer in den Köpfen existiert auch bei den ab 1989 Geborenen noch, auch wenn sie bröckelt.“

Ist das auch in einer Stadt wie Berlin der Fall? Zahlen dazu gibt es wenige. Der Tagesspiegel hat mit acht jungen Berlinerinnen und Berlinern gesprochen. Sie alle haben Erfahrungen gemacht, die zeigen, dass sie noch immer einen Teil der Berliner Geschichte in sich tragen.

Manchen wurde dieser von ihren Eltern mitgegeben, andere stießen erst darauf, als sie sich mit Gleichaltrigen aus der anderen Hälfte Berlins austauschten. Bei einigen geschah das erst im Studium, denn: „Am Ende bleibt man doch in seinem Kiez.“ Ihre Schilderungen konzentrieren sich nicht auf ihre politische Haltung oder Statistiken – sondern auf ihre persönlichen Erfahrungen, die sie im Kindergarten und Handwerksbetrieb, im Studium und außerhalb ihres Kiezes machten.

Otto-Brenner-Studie zur „Nachwendegeneration“ Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass junge Westdeutsche die wirtschaftliche Lage ihrer Region und ihre Zukunft auf dem Arbeitsmarkt als positiver einschätzen als junge Ostdeutsche. Diese hingegen würden seltener den Eindruck haben, dass es in der Gesellschaft gerecht zugehe. Ein zentraler Fund der Studie ist jedoch, dass dies weniger mit der Sozialisierung und mehr mit den konkreten Lebenssituationen zu tun hat. Mehr Informationen zur Studie unter www.otto-brenner-stiftung.de

Die Beziehung zwischen Menschen aus Ost- und West-Berlin mag nicht mehr primär durch ihre Unterschiede geprägt sein. Und doch konnten alle acht Personen von Momenten erzählen, in denen diese Unterschiede für sie deutlich wurden. Die meisten überraschte es selbst.

Es scheint für sie noch immer ein sensibles Thema zu sein, das mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist. So möchten die meisten sich nicht mit Foto zeigen, zwei von ihnen nicht ihren Nachnamen veröffentlichen. Dahinter steht die Angst, anderen mit ihren Aussagen zu nahe zu treten. Der Redaktion liegen die vollständigen Namen vor.

Finnja Eras (23), Amerikanistik-Studentin aus Prenzlauer Berg

Ich habe das Gefühl, dass meine Eltern recht genügsame Menschen sind, weil sie früher weniger hatten. Ich gebe aber gern mal Geld für Dinge aus, die ich nicht unbedingt brauche, aber schön finde. Ich mag Kleidung, Make-up und Deko – dafür würde meine Mama nicht so viel Geld ausgeben wie ich. Also bin ich schon anders als sie.

Wenn ich mich aber mit meinem Freund vergleiche, der aus West-Berlin kommt, merke ich, dass ich sparsamer bin als er. Für mich ist es schon etwas Besonderes, einen Kaffee trinken zu gehen, wenn ich eigentlich welchen zu Hause habe.

Das habe ich so von meinen Eltern mitbekommen: Wenn wir verreisen, ist klar, dass wir uns Essen mitnehmen, um unterwegs weniger kaufen zu müssen. Ich will echt nicht sagen, dass Menschen, die im Westen aufgewachsen sind, materialistischer sind. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie etwas lockerer mit Geld umgehen.

Timm Leinesser (20), Werkstudent beim Tagesspiegel, aus Charlottenburg

Ich habe nur wenige Freunde, die aus Ost-Berlin kommen. Darum bin ich eigentlich auch nie dort. Wenn ich Besuch habe, fahre ich mit dem dorthin, weil historische Orte wie die East Side Gallery interessant sind. Wenn ich dann im Osten bin, fallen mir vor allem die Häuser auf. Die Architektur ist ganz anders als im Westen. Die Häuser kommen mir älter vor.

Auch die Clubs unterscheiden sich. Die Techno-Clubkultur, für die Berlin so bekannt ist, ist überwiegend im Osten angesiedelt. Ich gehe aber lieber in die Hip-Hop- und Chart-Clubs feiern, die bei mir in der Nähe sind. Am Ende bleibt man einfach oft in seinem Kiez.

Ronja Hüttinger (25), Markenberaterin aus Lichtenberg

Ich habe mal gehört, dass Ossis ihr Herz mehr auf der Zunge tragen. Da ist was dran, denke ich. Sie sind sehr ehrlich und sagen direkter, ob sie jemanden mögen oder nicht. Wenn ich so an meine Uni-Zeit denke, fällt mir ein, dass die Leute aus West-Berlin häufiger Jogginghosen und Adidas-Jacken getragen haben.

Da waren meine Ost-Berliner Freunde legerer gekleidet, hatten auch mal einen Blazer und eine Jeans an. Eigentlich ist es komisch, so über „Wessis“ und „Ossis“ zu sprechen – die Mauer steht ja nicht mehr. Aber irgendwie beschäftigt es einen doch. In meinem Freundeskreis sprechen wir darüber immer mal wieder.

Louise R. (27), Beamtin aus Pankow

Meine Eltern kommen aus Brandenburg. Als ich ein Jahr alt war, haben sie mich in den Kindergarten gegeben. Ich war auch bis zur vierten Klasse jeden Tag im Hort. Meine Mutter hat halt gearbeitet und konnte mich dann nicht früher abholen. Tatsächlich hat mich auch mein Vater oft abgeholt.

Erst im Studium habe ich dann Freundinnen aus West-Berlin kennengelernt, die mir erzählt haben, dass das bei ihnen ganz anders war. Sie wurden von ihren Müttern und Omas oft schon mittags aus der Schule abgeholt. Bei einer von ihnen auf der Schule galt: „Die Kinder, die in den Hort gehen, werden von ihren Eltern weniger geliebt.“ Dabei habe ich mich nie weniger geliebt gefühlt. Das war doch ganz normal. Wenn ich einmal Kinder bekomme, mache ich es ähnlich wie meine Eltern.

Moritz Niessen (24), Soziologiestudent, vor vier Jahren nach Berlin gezogen

Wenn ich meine Freunde aus dem alten Westen und Osten betrachte, nehme ich kaum einen Unterschied zwischen ihnen wahr. Wenn man hingegen aufmerksam durch die Gegend läuft, fällt einem schon auf, wie sich die Geschichte der Stadt in ihr widerspiegelt. Manchmal sind es alte Laternen, die mir auffallen. Oder natürlich die Tram, mit der ich gerne fahre und die es fast nur im Osten der Stadt gibt.

Ich habe das Gefühl, dass es kaum eine Rolle spielt, aus welchem Bezirk du kommst. Menschen in meiner Generation scheint viel wichtiger zu sein, ob du in Berlin aufgewachsen oder zugezogen bist.

Jerry Sehgal (29), seit 2014 in Berlin, freiberuflicher Handwerker, lebt in Schöneberg

Als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich im Osten eine Lehre zum Tischler gemacht. Im Betrieb habe ich mich als Westdeutscher echt nicht willkommen gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass die Menschen lieber unter sich blieben. Ansonsten ist mir ihre Lockerheit aufgefallen. Ich habe das Gefühl, im Osten finden sie sich schneller mit Dingen ab.

Meine Freunde aus West-Berlin sind da anders. Manchmal denke ich, sie wollen schlechte Laune mit Konsum ausgleichen. Wahrscheinlich ist man da mit einem ganz anderen Selbstverständnis aufgewachsen als im Osten. West-Berliner haben ja auch ein anderes Verhältnis zu Eigentum und erben öfter was.

Wenn ich in Berlin durch die Straßen gehe, fallen mir auch die unterschiedlichen Migrationsgeschichten auf. Im Osten sehe ich zum Beispiel mehr vietnamesische und im Westen mehr türkische Kultur.

Ailan K., (23), angehende Psychologin aus Marzahn

Milchnudeln oder Nudeln mit Zimt und Zucker waren in meiner Kindheit ganz normale Gerichte. Meine Freunde aus den alten Bundesländern kennen die aber gar nicht. Für manche klingt das wie „Arme-Leute-Essen“ oder eine ostdeutsche Kuriosität.

Sören Neun (22), Philosophiestudent aus Steglitz

Ich habe das Gefühl, dass einer der heftigsten Gründe, warum es immer noch Unterschiede zwischen jungen Menschen in Berlin gibt, die Größe dieser Stadt ist. Wenn du wie ich in Steglitz zur Schule gegangen bist, gehst du nach Schöneberg „in die Stadt“ und nicht nach Friedrichshain. Es hat für mich immer ziemlich konkrete Gründe gebraucht, um nach Ost-Berlin zu fahren.

Meine Freundin in der Abizeit kam aus Kaulsdorf. Für sie bin ich regelmäßig eineinhalb Stunden mit verschiedenen Öffis durch Berlin geeiert. So habe ich Ost-Berlin dann kennengelernt. Ich fand’s richtig krass schön dort … und habe mich dabei erwischt, wie es mich überrascht hat.

Wenn es einen Ort wie die Köpenicker Altstadt in West-Berlin gäbe, wäre dort längst der krasseste Hipster-Ansturm. Das ist so hübsch da. Vielleicht ist das auch noch so ein Punkt: Ich habe das Gefühl, Ost-Berlin ist voll unterrepräsentiert. Leute brüsten sich damit, aus West-Berlin zu kommen – aber Identifikationsfiguren aus Ost-Berlin kenne ich kaum welche.