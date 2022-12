Geld und Zigaretten erbeutet Unbekannter überfällt Tankstelle in Berlin-Pankow – Mitarbeiter mit Messer bedroht und gefesselt

Ein Unbekannter hat am Sonntag eine Tankstelle in Niederschönhausen überfallen. Das berichtete die Polizei am Montag. Nachdem der 20-jährige Angestellte der Tankstelle gegen 23 Uhr Feierabend gemacht hatte und draußen den Müll entsorgte, soll der Unbekannte ihn überrascht und unter Tritten und Schlägen in den Verkaufsraum zurückgedrängt haben. Unter Vorhalten eines Messer soll der Angreifer den jungen Mann zur Herausgabe von Geld und Zigaretten aufgefordert haben.

Schließlich fesselte der Tatverdächtige den Mitarbeiter und flüchtete mit der Beute in Richtung Tuchmacherweg, teilte die Polizei mit. Der Überfallene konnte wenig später einen Passanten auf sich aufmerksam machen, der die Polizei rief, heißt es weiter. Der 20-Jährige habe Verletzungen am Kopf und an den Handgelenken erlitten und sei mit einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen zu dem Raub dauern an und wurden von der Kriminalpolizei übernommen. (Tsp)

