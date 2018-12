Der dunkel gekleidete Radfahrer näherte sich jungen Fußgängerinnen von hinten und holte im Vorbeifahren aus: Sieben Mal landete die Hand von Oliver L. auf dem Po einer ihm unbekannten Frau. Mehrfach so derb, dass die Geschädigten tagelang unter Schmerzen litten. „Er holte aus und schlug mit voller Wucht zu“, sagte eine 22-jährige Angestellte am Mittwoch vor dem Amtsgericht Tiergarten. Der 28-jährige Angeklagte bat im Prozess um sexuelle Belästigung und Körperverletzung um Entschuldigung.

Die Serie begann im Januar 2017 und endete drei Monate später. Oliver L. habe aus „sexueller Motivation“ den Geschädigten an das Gesäß gegriffen, so die Staatsanwaltschaft. Er habe billigend in Kauf genommen, dass sie Schmerzen und Angst verspüren und sich in ihrer Ehre verletzt fühlen.

Oliver L. hat zehn Vorstrafen. Es ging oft um Diebstahl und versuchte Körperverletzung, nie um Sexualtaten. Zweimal saß er in Haft. Warum er zu einem Po-Grapscher wurde? „Ich kann es mir nicht erklären“, sagte L. Er habe sich damals in Turbulenzen befunden, weil sich seine Freundin von ihm getrennt hatte und er arbeitslos war. „Ich habe damals viel Alkohol und Kokain konsumiert.“

Vier Frauen waren es, die er in Hohenschönhausen und Prenzlauer Berg im Vorbeiradeln angriff, meistens geschah es gegen acht Uhr morgens. Zwei der Betroffenen schlug er wiederholt. Bis ihn eine der Frauen zufällig vor einem Kino sah und wiedererkannte.

Er habe sein Leben inzwischen wieder im Griff, erklärte der Angeklagte. Er hoffe, demnächst in seinen alten Job bei der Müllabfuhr zurückkehren zu können. Und er habe eine neue Partnerin. Das Gericht folgte dem Ankläger und verhängte eine Strafe von 4500 Euro (150 Tagessätze zu je 30 Euro).