Geschoss trifft vorbeifahrendes Auto Berliner Polizei ermittelt nach Schüssen in Spandauer Lokal

Am Samstagnachmittag sollen während einer Auseinandersetzung in einer Bar in Spandau mehrere Schüsse abgefeuert worden sein. Dies teilte die Polizei Berlin mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen rund zehn Personen an dem Streit in einem Lokal an der Wilhelmstraße beteiligt gewesen sein. Aus einer anfangs nur verbalen Auseinandersetzung soll sich dann eine Schlägerei entwickelt haben. Dabei wurden auch mehrere Schüsse aus einer mutmaßlich scharfen Schusswaffe abgefeuert, wie die Polizei mitteilt.

Eines der Projektile traf einen zufällig vorbeifahrenden Pkw, die Insassen des Wagens blieben aber unverletzt. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Beteiligten. (Tsp)