Gewalt bei der Geburt : Wenn nicht nur körperliche Narbe bleiben

Sie hatte Wehenstürme, die Hebamme ließ sie meist allein und schließlich wurde sie ohne Vorwarnung für einen Kaiserschnitt mit ausgestreckten Armen fixiert: Mona S. erlebte Gewalt unter der Geburt. Sie ist nicht die einzige, der es so erging. Am 25. November, dem weltweiten Aktionstag gegen Gewalt an Frauen, wird sie wie viele andere Mütter eine Rose am Krankenhaus niederlegen.