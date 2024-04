„Glaubwürdigkeitsproblem“ im Senat Bundesverkehrsminister Wissing kritisiert Berliner 29-Euro-Ticket

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht das für Juli angekündigte Berliner 29-Euro-Ticket kritisch. „Da scheint ja genügend Geld in der Kasse zu sein“, sagte er RTL/ntv am Freitag. Aus seiner Sicht gibt es ein „Glaubwürdigkeitsproblem“, wenn der Senat - also Berlins Landesregierung - einerseits mehr Geld vom Bund für das 49-Euro-Ticket fordere und andererseits ein noch günstigeres Regionalticket einführe.