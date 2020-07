Unbekannte haben das Wahlkreisbüro von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller in Tempelhof attackiert. Sie beschädigten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zum Donnerstag eine Scheibe.

Zudem hinterließen sie Graffiti-Schmierereien. Letztere deuten den Angaben zufolge darauf hin, dass die Täter aus der linken Szene kommen.

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über Kieziges und Kurioses Berlin. Jetzt kostenlos anmelden: checkpoint.tagesspiegel.de.]

Weder Senatskanzlei noch die Polizei äußerten sich auf dpa-Anfrage zu dem Vorgang. Das Büro war im Januar schon einmal Ziel einer ähnlichen Attacke.

In Berlin werden immer wieder Bürgerbüros von Politikern angegriffen, wobei teils hoher Sachschaden entsteht. Nach dem jüngsten Verfassungsschutzbericht hat die Gewalt von Extremisten in Berlin im vergangenen Jahr so stark zugenommen wie in keinem anderen Bundesland. (dpa)