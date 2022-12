Großeinsatz in Berlin-Mitte Riesenaquarium offenbar geplatzt – Wasser fließt „massiv“ auf die Straße – zwei Verletzte

Am frühen Freitagmorgen kam es in Mitte zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Im AquaDom ist ein Aquarium offenbar geplatzt. Es gibt zwei Verletzte. „Es läuft immer noch Wasser in alle Richtungen und auf die Straße“, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr gegen 8 Uhr dem Tagesspiegel auf Anfrage. 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Alarmiert waren die Einsatzkräfte gegen 5.43 Uhr. Im Großaquarium des Hotels DomAquaree sei etwas geplatzt, hieß es. „Von der Außenwand war dabei Glas umhergeflogen“, sagte der Feuerwehrsprecher. Zwei Menschen seien dabei verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

„Die Lage ist zurzeit nicht übersichtlich“, teilte die Feuerwehr per Twitter mit.

Es laufe „massiv“ Wasser auf die Straße, hieß es von der Berliner Polizei. Laut der Verkehrsinformationszentrale ist ist die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Unter den Linden ab der Spandauer Straße gesperrt. „Es gibt extrem viel Wasser auf der Fahrbahn.“ Bisher ist die Ursache den Angaben zufolge noch unklar.

