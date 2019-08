Festnahmen gab es gestern Abend in Berlin-Neukölln keine. Dafür zahlreiche Verstöße gegen die Abgabeordnung, die Spiel- und Gewerbeordnung und gegen das Betäubungsmittelgesetz. Shishatabak und Geldspielautomaten wurden beschlagnahmt, ein Betrieb vom Bezirksamt geschlossen, teilte die Berliner Polizei am Freitagvormittag mit.

Rund 150 Polizisten und Mitarbeiter der Bezirksämter hatten am Donnerstag verschiedene Lokale und den Verkehr im Bezirk kontrolliert - insbesondere Cafés und Sportbars lagen im Visier der Kontrolleure.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Bei den Verkehrskontrollen wurden 61 Fahrzeuge überprüft und dabei 91 Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Die Beamten waren seit dem frühen Abend am Hermannplatz und an der Sonnenallee im Einsatz, auch Kreuzberg stand auf dem Plan der Ermittler. Die Kontrollen dauerten bis in den späten Abend hinein.

Beteiligt waren neben der Polizei, die Bezirksämter Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg, das Ordnungs- und das Finanzamt sowie das LKA.