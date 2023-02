Großeinsatz mit Hubschraubern und Hunden Vermisste Seniorin und Baby in Berlin aufgefunden

Die vermisste Seniorin und ihr Enkelkind sind am Mittwochmorgen in Berlin aufgefunden worden. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage. Die beiden wurden in der Wolziger Zeile im Ortsteil Lichtenrade im Freien gefunden und wurden mit Verdacht auf Unterkühlung im Krankenhaus gebracht, so die Polizei am Mittwochmorgen.

Mit einem Großaufgebot hatten die Einsatzkräfte zuvor nach der Seniorin und dem Baby gesucht. Zuerst hatte der RBB berichtet. Die 72-Jährige und das fünf Monate alte Kind waren seit Dienstagmittag vermisst worden.

Die vermisste Frau war gegen 12.20 Uhr mit ihrem Enkelkind aus der Heimsbrunner Straße in Buckow zu einem Spaziergang in Richtung Britzer Garten aufgebrochen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Seitdem waren die sonst als zuverlässig geltende Großmutter und das Baby nicht in die Wohnung der Mutter des Kindes zurückgekehrt.

Die Polizei hatte die Umgebung mit zahlreichen Kräften abgesucht. Dazu waren auch ein Polizeihubschrauber sowie Personensuchhunde im Einsatz gewesen. Auch die Feuerwehr beteiligte sich an der Suche. (Tsp, dpa)

Zur Startseite