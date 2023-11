Großer Abriss, kleine Reste Warum von der Berliner Mauer so wenig übrigblieb

Die Berliner Mauer fällt – und dann wird sie auch schon abgerissen. Bereits am 10. November 1989 rücken sie mit Hammer und Meißel an: Souvenirjäger, professionelle Händler, Politaktivisten und auch Künstler. „Der Fall der Mauer kam überraschend – im Vordergrund stand damals der Wunsch, die Mauer wegzubekommen, sie aus dem Stadtbild herauszuhaben“, sagt Christoph Rauhut, Landeskonservator und Direktor des Landesdenkmalamtes Berlin. „Für diesen emotionalen Moment stehen, wenn man so will, die sogenannten Mauerspechte“, ergänzt der Denkmalschützer.