Hass auf Israel wird zum Straßenbild Überall in Berlin tauchen Hamas-Dreiecke an Wänden auf

Erneut haben Unbekannte in Berlin anti-israelische Drohungen an Hauswänden hinterlassen. Meist handelt es sich um Dreiecke, die auch von der islamistischen Hamas in Propagandafilmen verwendet werden und dabei symbolisch die Ziele ihrer Angriffe markieren sollen. In Neukölln kritzelten Unbekannte auf Arabisch zudem „Fotze Israel“ daneben.

Anti-israelische Parolen und Pro-Hamas-Phrasen fanden sich zuletzt auch in Prenzlauer Berg, Lichtenberg, Marzahn und Spandau. Erst in der Nacht zu Mittwoch waren rote Dreiecke an Gebäuden der Freien Universität in Steglitz aufgetaucht. Die Hochschulleitung erstattete nach eigenen Angaben deshalb Anzeige, das Präsidium betonte zugleich, man stehe auch gegen „Muslimfeindlichkeit“ ein.

Zuvor hatten Unbekannte ein Institut der Humboldt-Universität (HU) in Mitte mit einem roten Dreieck und dem Schriftzug „HU“ beschmiert. Dabei wurde auch „Julia“ erwähnt. Damit ist Julia von Blumenthal, die Präsidentin der Humboldt-Universität, gemeint. Sie hatte nach anfänglichem Zögern einer polizeilichen Räumung besetzter Hochschulgebäude zugestimmt, als diese von anti-israelischen Aktivisten verwüstet worden waren.

Drohungen gegen Scholz und Wegner

Ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch tauchten Pro-Hamas-Schmierereien in Prenzlauer Berg auf. Dort wurden Kanzler Olaf Scholz (SPD) und der Berliner Senatschef Kai Wegner (CDU) symbolisch markiert. An einer Hausfassade in der Danziger Straße Ecke Greifswalder Straße stand in roter Farbe „Kai will pay“, also sinngemäß: Der Landeschef werde für etwas bezahlen müssen. Wegner hatte nach der Besetzung des HU-Instituts für Sozialwissenschaften auf eine schnelle Räumung gedrängt.

Das erwähnte Dreieck stammt aus populären Computerspielen. In solchen Kriegsanimationen leuchten dann über den vermeintlichen „Feinden“ des Spielers rote Dreiecke auf, was das Zielen beschleunigen soll. Die von Hamas-Kämpfern aufgenommenen Videos von Angriffen auf Israelis im Gaza-Krieg werden von den Islamisten mit Bezug auf solche Spiele nachbearbeitet und mit jenen blinkenden Dreiecken versehen.

Linke und Islamisten kooperieren

Die Dschihadisten der palästinensischen Hamas nutzen dieses Symbol, weil sie davon ausgehen, dass sich ihre Sympathisanten in der Ego-Shooter-Welt auskennen, also mit Computer-Ballerspielen vertraut sind.

Seit Wochen verwenden arabisch-islamistische Aktivisten dieses Symbol auch in Deutschland, zudem verwenden es auch einige jener, die sich als Linke verstehen. Ihnen geht es darum, Andersdenkende als Feinde zu markieren.

Rote Dreiecke tauchten unter anderem auch Mitte April über dem Eingang des Technoclubs „About Blank“ in Friedrichshain auf, der in der Szene als Israel-solidarisch bekannt ist und von Musikern und Gästen seit Monaten boykottiert wird. Zudem wurden Dreiecke an eine Neuköllner Bar geklebt, nachdem dort Vorträge zu Antisemitismus gehalten worden waren.