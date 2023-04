„Hätte so nicht stattfinden dürfen“ Deutsch-Israelische Gesellschaft kritisiert fehlendes Einschreiten der Berliner Polizei bei Palästinenser-Demo

Bei einer Palästinenser-Kundgebung am Ostersamstag zogen Hunderte Menschen durch Berlin-Neukölln und -Kreuzberg; sie riefen antisemitische Parolen. Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, kritisierte in einer Mitteilung am Ostermontag, „diese Israelhass-Demonstration hätte so nicht stattfinden dürfen“.

Die Lage in den besetzten Gebieten sei angespannt, zudem stünden Jahrestage bevor. Israel feiert am 14. Mai den 75. Jahrestag seiner Staatsgründung. Vor diesem Hintergrund sei in nächster Zeit mit weiteren antisemitischen Demonstrationen zu rechnen und das Bundesinnenministerium müsse jetzt handeln, betonte Beck.

Der Politiker (Grüne) kritisierte, die Demonstration am Ostersamstag „hätte spätestens nach dem Ruf volksverhetzender Parolen wie ‚Tod den Juden! Tod Israel’ aufgelöst werden müssen.“ Er forderte mittels eines Schreibens an Innensenatorin Iris Spranger (SPD) eine Erklärung, weshalb die Einsatzkräfte der Polizei Berlin nicht eingeschritten seien.

Außerdem müsse das Bundesinnenministerium ein Verbot von „Samidoun“ prüfen. Bei der Demonstration am Ostersamstag hätten Fahnen der Gruppierung gezeigt, dass diese zur Mobilisierung für die Kundgebung beigetragen habe, erklärte Beck in der Mitteilung und wandte sich mit dieser Forderung in einem Schreiben an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD).

„Samidoun“ bezeichnet sich selbst als Solidaritätsnetzwerk für palästinensische Gefangene, wurde vom Staat Israel aber zur Terrororganisation erklärt. Mitglieder der „Volksfront zur Befreiung Palästinas” (PFLP) gründeten die Gruppierung 2012. Die linksextreme PFLP steht seit 2002 auf der Liste terroristischer Organisationen der Europäischen Union und seit 1997 auf der Terrorliste der USA.

Der designierte Regierende Bürgermeister Berlins, Kai Wegner (CDU), sagte dem Tagesspiegel: „Die Bilder aus Neukölln sind erschütternd. Antisemitismus und Israelfeindlichkeit, egal aus welcher Richtung, dürfen in Berlin keinen Platz haben.“ Wegner betonte, er habe „volles Vertrauen in unsere Polizei, dass die Täter schnell ermittelt und bestraft werden. Berlin ist und bleibt weltoffen und tolerant.“

Auch Ron Prosor, israelischer Botschafter in Deutschland, kritisierte die Demonstration scharf. Die Teilnehmenden „rufen ohne Hemmung zur Vernichtung Israels und der Juden auf“ und „missachten die demokratischen Werte“, schrieb er auf Twitter.

Der Verein „Democ“, ein Zusammenschluss von Journalist:innen, Wissenschaftler:innen und Medienschaffenden, die demokratiefeindliche Bewegungen untersuchen, dokumentierte die Kundgebung am Ostersamstag mit einem Video. In dem Mitschnitt ist zu sehen, wie Teilnehmende Fahnen der Gruppierung „Samidoun“ schwenken, die Freilassung von Terroristen fordern und die Qassam-Brigaden, den militärischen Arm der radikalen Palästinenserorganisation Hamas, glorifizieren.

Die Demonstration wurde von Polizist:innen begleitet, diese schritten, wie im Video zu sehen ist, aber nicht ein. „Democ“ schreibt, die Polizei habe angegeben, mit Dolmetscher:innen vor Ort gewesen zu sein, sei aber trotzdem nicht gegen die Parolen vorgegangen.

