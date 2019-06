Es ist nicht eine Hitzewelle, die Berlin und Brandenburg abbekommen, sondern es sind zwei: Am Mittwoch werden bis zu 37 Grad im Schatten in der Region erwartet, am Abend soll es dann allerdings deutlich abkühlen. Für Donnerstag und Freitag erwartet Jörg Riemann vom Dienst "Wettermanufaktur" nur noch höchstens 27 Grad. "Die Hitze vom Mittwoch rückt ein Stück nach Westen und kommt am Wochenende noch mal zu uns zurück", sagt der Meteorologe. Knapp 35 Grad könnten es am Sonntag wieder werden, bevor die Temperaturen zum Monatswechsel wohl für längere Zeit unter 30 Grad sinken.

Dass der Wind aus Südosten kommt, war in Teilen Berlins bereits am Dienstag zu riechen: Ein leichtes Rauch-Aroma hing in der Luft, das offenbar von dem großen Waldbrand in der Lieberoser Heide kam. "Mittwochfrüh dreht der Wind dann erst auf Südwest, nachmittags auf Nordwest", sagt Riemann. "Der Rauch dürfte dann eher nach Polen ziehen. Aber der Wind wird auffrischen bis hin zu starken Böen, was für die Löscharbeiten natürlich ganz schlecht ist."

Großflächiger Regen ist nicht in Sicht

Ab Mittwochabend seien zwar einzelne Hitzegewitter möglich, "aber es wird keinesfalls flächendeckend nass". Das gelte wohl bis weit in die nächste Woche hinein: Zwar könnten mit der Abkühlung zu Wochenbeginn einige Schauer übers ausgetrocknete Land ziehen, aber großflächiger und ergiebiger Regen sei einfach nicht in Sicht.

Nichts dreht mehr: Ventilatoren sind fast ausverkauft

Vermutlich werden die letzten Modelle im Laufe des Tages ausverkauft sein. Karstadt am Ku'damm verkauft das Sortiment aktuell im Viertelstundentakt ab. Momentan vorhanden seien noch etwa acht verschiedene Modelle, insgesamt 50 Stück zwischen 23 und 50 Euro, heißt es auf Nachfrage. In der Filiale am Herrmannplatz sind zwei Standventilatorenmodelle bereits ausverkauft, von einem weiteren Modell gebe es noch einige Exemplare heißt es, genauso wie zehn Turmventilatoren, zwei Tischventilatoren und eine Miniklimaanlage.

Bitte nicht nachfragen!

Bei Saturn und Mediamarkt landet man am Telefon bei derselben automatischen Callcenter-Ansage: Fragen zu Ventilatoren werden angesichts der aktuell hohen Nachfrage nicht beantwortet. Man soll direkt in den jeweiligen Markt kommen und sich vor Ort erkundigen. Zum Saturn im Gesundbrunnen wird man allerdings vergeblich kommen: Hier sind die Ventilatoren komplett ausverkauft. Bei Mediamarkt in Wedding soll es immerhin noch einen letzten Tischventilator für 27 Euro geben, wobei...

Im KaDeWe dauert der Abverkauf der letzten zehn Ventilatorenexemplare vielleicht noch ein kleines bisschen länger: Sie kosten zwischen 550 und 600 Euro.