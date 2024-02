„Ich bin Busfahrerin aus Leidenschaft“ Petra Roth liebt ihren Job – und unterstützt den Streik trotzdem

Auch Busfahrerinnen müssen mal auf den Bus warten. „15 Minuten Verspätung“, liest Petra Roth vom Bildschirm der Bushaltestelle am Betriebshof Lichtenberg ab. Es nieselt. Mit Petra Roth stehen einige Fahrgäste an der Haltestelle. Sie bleibt entspannt. Verspätung hin oder her, ändern könne man das jetzt eh nicht. Seit 15 Jahren macht sie den Job jetzt schon, im März werden es 16. „Ich mache das mit Leidenschaft“, sagt die 39-Jährige und nimmt einen Schluck von ihrem großen Latte Macchiato, den sie an der Tankstelle gegenüber gekauft hat.