Im Bücherparadies Ist Berlin die Stadt der Leseratten?

In Hausfluren liegen Bücher, jeder Bezirk hat eine Bibliothek, an jeder Ecke grüßt ein Buchladen: Lesestoff in Berlin ist beinahe so omnipräsent wie der Verkehr. Tauschboxen und private Regale auf Gehwegen machen aus jeder Ecke der Stadt eine potenzielle Bibliothek. Die tatsächlichen Büchereien, Buchhandlungen und Lesecafés Berlins vervollständigen dieses einzigartige literarische Ökosystem.