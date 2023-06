Immer wieder Randale Warum kommt es in Berliner Freibädern jedes Jahr aufs Neue zu Gewalt?

Jeden Sommer aufs Neue kommt es in Berliner Freibädern zu Streit, Randale und körperlichen Übergriffen. Die Polizei erfasste in der zurückliegenden Saison 57 Gewaltdelikte, rund die Hälfte davon waren Körperverletzungen. In den Jahren vor der Corona-Pandemie waren es sogar jeweils mehr als 70 solcher Taten. Woran liegt das?