In Mehrfamilienhaus in Senftenberg Brandenburger Polizei erschießt Axt-Angreifer

Die Brandenburger Polizei hat am Dienstagnachmittag einen Mann in Senftenberg erschossen. Das teilte sie am frühen Abend mit. Gegen 14.46 Uhr sei es zu einem Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Nach ersten Erkenntnissen habe der Mann die Beamt:innen mit einem „axtähnlichen Gegenstand“ angegriffen. Die Einsatzkräfte hätten daraufhin von der Dienstwaffe Gebrauch gemacht.

Umgehend eingeleitete Reanimationsversuche seien erfolglos geblieben, ein Notarzt habe vor Ort nur noch den Tod feststellen können. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden umgehend eingeleitet und dauern an, teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft Cottbus, die die weiteren Ermittlungen führt, wollte sich nicht näher zu den Umständen äußern. Weitere Details, die über die Mitteilung der Polizei hinausgehen, wollte eine Sprecherin der Anklagebehörde nicht nennen. (Tsp)

Zur Startseite