In Supermarkt in Berlin-Adlershof Trans Frau beim Einkaufen queerfeindlich beleidigt

Eine Trans Frau ist beim Einkaufen in Adlershof queerfeindlich beleidigt worden. Nach Polizeiangaben soll ein 35-jähriger Mann die 42-Jährige am Montagabend an der Kasse eines Lebensmitteldiscounters in der Rudower Chaussee auf ihre Kleidung angesprochen und beschimpft haben.

Ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der homophoben Beleidigung wurde demnach eingeleitet. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt die Ermittlungen. (dpa)